Голлівудська актриса Ольга Куриленко, яка зіграла дівчину Джеймса Бонда, показала, як розважається на зйомках

Вона розмістила на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" коротке відео, записане в кімнаті зі старовинним інтер'єром з гойдалок, прикріпленою до стелі, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, скрольте вниз).

Ольга Куриленко відображена в сірій кофтині і чорному комбінезоні з відвертим декольте, який підкреслив її струнку фігуру. Зірка згадала дитинство, сіла на гойдалку і почала розгойдуватися на ній, поки колеги проекту готувалися до знімального процесу на задньому плані. Варто відзначити, що команда подбала про безпеку акторів, адже поруч лежить синій мат.

"Настрій п'ятниці", - підписала Ольга відеоролик у мікроблозі.

Користувачі соціальної мережі вгадали, на зйомках якого фільму актриса вирішила повеселитися на гойдалки, і порадували її приємними коментарями:

"Це обстановка з "кімнати". Відмінний фільм. Дивіться"; "Прості речі в житті🤗"; "Гарненька"; "така красуня, Ольга"; "чудова і щаслива"; "Прекрасна крихітка"; "я люблю тебе, красуня"; "Твоя посмішка, вау"; "я сподівався на подорож в мою кімнату😍"; "як приємно бачити, що ти щаслива, мені дуже сподобалося, що у тебе п'ятниця, повна щастя"; "те, що мені подобалося в юності"; " Ха-ха. Спасибі за ці секунди, які ви нам даєте. Страсної п'ятниці і щасливого дня".

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