Відома актриса українського походження Ольга Куриленко, яка зіграла дівчину Джеймса Бонда, підкорила ніжною красою

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram 41-річна красуня опублікувала архівне фото, на якому постала в напівпрозорій білій сукні. Актриса сиділа на білому дивані, закинувши руки назад. Її красиве довге волосся спадало на плечі. Ідеальна зовнішність зірки звела з розуму її шанувальників.

У коментарях красуні залишили масу приємних відгуків.

"Ольга ви прекрасні", "Здрастуйте! Ви дуже красива! Шикарне фото!", "Ангел у плоті", «Люблю цю твою фотографію», «я хочу дружити з тобою», «така красива і чудова», «приголомшливо виглядаєш», "так чарівно і солодко", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Ольга Куриленко народилася і виросла в Бердянську. В юному віці вона вирушила в Європу, підкорювати модельний бізнес. Спочатку Ольга працювала моделлю, але пізніше її стали запрошувати і в кіно. За свою кар'єру актриса встигла зіграти в декількох блокбастерах.

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