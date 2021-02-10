Известная украинская актриса и модель Ольга Куриленко, девушка Джеймса Бонда, предстала в ярком образе

Звезду иногда можно просто не узнать, пишет Politeka.net. Каждый образ артистки впечатляет и ею невозможно налюбоваться.

В этот раз красотка предстала в стиле роковой брюнетки. Актриса сделала макияж с акцентом на глаза. Черные тени и карандаш сделали взгляд Ольги каким-то хищным. Темная помада на губах также приковывала к себе взгляд.

Пышная челка легла волной, прикрыв один глаз знаменитости.

Куриленко была в черном гольфе, обтянувшем ее пышную грудь. Несколько пуговиц стали акцентом наряда.

Сверху "девушка Бонда" накинула светлый жакет.

Шелковая юбка отлично сидела на модели, а ее толстый поясок выделил тонкую талию.

За полчаса пост собрал более 3000 лайков и много комментариев.

"Классная", "Красотка", "🔥🔥 Это для фильма? Как же я люблю тебя в Волшебном городе!", "Культ личности и твоя красота 🌷💕👑", "Ладно, как стать актрисой как Оля...", "Оделась так, чтобы волновать, малышка ❤️❤️❤️", "Вау, это даже не похоже на тебя 👀", "Ой, кто это? Дай-ка пригляжусь🙃 Олька, это ты!!! Знойная👏", "- написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ольга Куриленко из небогатой семьи. Однажды она с матерью отдыхала в Москве, где обе случайно наткнулись на женщину-скаута международного модельного агентства.

В результате жизнь Ольги в корне поменялась. Она стала строить карьеру в модельном бизнесе, а затем стала актрисой.

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