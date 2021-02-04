Известная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, показала себя и задала вопрос

На фото звезда была в блестящей кофточке и джинсах с кожаными вставками. Ольга оставила волосы распущенными, а смотрела прямо в камеру. Куриленко задрала одну ножку, а образ дополнила стильным мейкапом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Чем вы заняты сегодня?", - написала звезда под фотографией.

Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Красотка", "Прекрасный, прекрасный день", "Сказочное фото", "Смотрю ваш фильм «Курьер». Может ты сможешь меня спасти", "Работаю, а вы?", "Другой день с другим красиво ...", "Так просто замечательно", "Я только что закончил работу, я пойду спать, думаю ... Я живу интересной жизнью, лол", "Ненавижу праздники, слишком много", "Выглядит вполне комфортно", "Великолепная королева", "У меня есть пару бутылок пива. Ты такая детка".

Мы писали, что известная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко похвасталась дерзким образом и новой прической.

На портретном фото актриса в черной майке с глубоким декольте позирует стоя у стены, на которую падает яркий пучок солнечного света. Но Ольгу Куриленко трудно узнать, ведь она предстала с эффектной и необычной для нее стрижкой вместо длинны волнистых локонов.

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