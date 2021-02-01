Известная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Бонда, показала себя в свежем образе

На фото Куриленко показалась в брюках с ремнем и прозрачной блузе, которую немного расстегнула. Звезда стояла у стены и хвасталась плоским животиком, который остался частично открыт. Ольга дополнила образ украшением на руке, которую спрятала в карман брюк. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Новая неделя", - подписала звезда фото.

Фанаты поставили почти 8 тысяч лайков и написали комментарии:

"Прекрасная всегда", "Удивительная", "Пожалуй, это крутой стиль", "Невероятно", "Красавица", "Захватывающая", "Милая и соблазнительная", "Хорошая женщина", "Просто буквально захватывающая, потрясающая, замечательная женщина", "Хорошей недели, дорогая", "Отличный снимок, но предпочитаю более длинные волосы", "Что касается красоты, ты непобедима. Хорошего дня", "мне это нравится. Ольга, большой комплимент", "Как Брижит Бардо".

Мы писали, что актриса и "девушка Бонда" Ольга Куриленко знает, как удивлять своих фанатов.

На этот раз украинская актриса Ольга Куриленко поразила резкой сменой образа.

Украинская "девушка Бонда" с помощью фотошопа и эффектов подставила свое лицо на фотографию, сделанную в 30-50-ых годах прошлого века.

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