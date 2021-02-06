Актриса Ольга Куриленко мастерски подняла настроение поклонникам
Как передает Politeka.net, 41-летняя звезда, сыгравшая роль подружки суперагента Джеймса Бонда, опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстала в соблазнительном образе.
Так, на черно-белом фото Ольга позировала крупным планом, повернувшись к камере спиной. Девушка со слегка растрепанными волосами оголила плечики (в кадре виднелась лишь тоненькая лямка от майки или платья). Кинув игривый взгляд через плечо, актриса покорила своей безупречной улыбкой.
"Пятница!!! 😄😄", - лаконочно подписала она фото, добавив пару смайликов.
Пользователи кинулись обсуждать увиденное, не жалея для Ольги комплиментов: "Мама миа, какая ты красивая ❤️"; "Самая красивая девушка 🌹"; "Просто божественно! 🌹"; "Эта улыбка😍"; "Как луна"; "Позитивная красотуля!)"; "Пятница развратница"; "ваууу ... !!! Какая красивая улыбка! Я смотрю на тебя так, как будто ты самая яркая планета в Галактике ⭐👑🌷"; "Оленька, ты прям радуешь глаз!😍"
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Ранее мы сообщали, Куриленко разбередила сердца ностальгическим постом в Инстаграм. Звезда опубликовала архивное фото, сделанное во время Венецианского кинофестиваля в 2012 году.
"Возврат...", - коротко подписала актриса этот снимок.
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