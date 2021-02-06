Известная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, показала себя в новом образе

На фото Куриленко позирует в черном мини и без белья. Ольга решила не надевать белье, а образ дополнила бабочкой в цвет наряда, которую можно заметить на шее. Волосы у красотки остались распущенными, а сидела актриса за рулем автомобиля, улыбаясь.. Звезда отвлеклась на что-то, повернувшись в сторону пассажирского сиденья. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Переезжаем на выходные, как...", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"С каждым годом становится все жарче !!!", "Действительно великолепно", "У тебя лицо ангелов", "Нравятся твои волосы! Вы предпочитаете короткие или длинные волосы?", "Милый милый счастливый день", "Хороших выходных, дорогая актриса", "ты великолепно выглядишь! ... ну, что я всегда тебе говорю ... ты красивая! Поцелуи отправляю тебе".

Мы писали, что актриса Ольга Куриленко мастерски подняла настроение поклонникам.

Так, на черно-белом фото Ольга позировала крупным планом, повернувшись к камере спиной. Девушка со слегка растрепанными волосами оголила плечики (в кадре виднелась лишь тоненькая лямка от майки или платья). Кинув игривый взгляд через плечо, актриса покорила своей безупречной улыбкой.

Напомним, украинская девушка Бонда Куриленко устроила эффектную съемку на кожаном диване

А еще Politeka писала, что украинская девушка Бонда Куриленко в маечке восхитила дерзкой сменой имиджа

Также Politeka сообщала, что украинская девушка Бонда Куриленко в прозрачной блузе продемонстрировала свою красоту



