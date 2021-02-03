Известная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Бонда, похвасталась дерзким образом и новой прической

Знаменитая Ольга Куриленко завоевала любовь поклонников благодаря головокружительной карьере, но не перестает привлекать их внимание, публикуя новые снимки. В этот раз она удивила дерзким образом и стильной прической, пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На портретном фото актриса в черной майке с глубоким декольте позирует стоя у стены, на которую падает яркий пучок солнечного света. Но Ольгу Куриленко трудно узнать, ведь она предстала с эффектной и необычной для нее стрижкой вместо длинны волнистых локонов.

На снимке Ольга Куриленко поражает небрежным каре и длинной челкой, почти полностью закрывающей брови знаменитости. Эта стрижка придала образу некоторый оттенок дерзости и упрямости, что также читалось и на лице актрисы.

Ее взгляд был напряжен и сосредоточен, а также немного грустным. Привыкшие видеть свою фаворитку с улыбкой на лице, фанаты были удивлены строгим выражением губ, хотя и без сильного напряжения. В свой необычный образ Ольга Куриленко добавила легкий макияж и светло-розовую помаду.

Фанаты Ольги Куриленко пришли в восторг от ее динамичного снимка, написав много приятных слов в своих комментариях к публикации.

"Богиня!", "Эти великолепные глаза", "Нереальная", "Красивая", "Совершенство", "Жара", "Бесконечная красота",- написали поклонники.

Стоит отметить, что в таком образе актрису можно было заметить в одной из самых ярких ее ролей в 22 фильме о Джеймсе Бонде "Квант милосердия", где ее партнером стал знаменитый Дэниел Крейг.

Напомним, украинская девушка Бонда Куриленко в прозрачной блузе продемонстрировала свою красоту: "Как Брижит Бардо"

Как сообщала Politeka, украинская девушка Бонда Куриленко в "невидимом" платье покорила открытой позой: "Приятное зрелище"

Также Politeka писала, что украинская девушка Бонда Куриленко удивила кадрами с турецким мужем и сыном: "Да ладно..."