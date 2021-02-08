Известная голливудская актриса Ольга Куриленко поразила позитивным настроением и лаконичным нарядом

Ольга Куриленко поражает своей красотой и талантом поклонников во всем мире, поэтому в своем Instagram красотка еще больше влюбляет в себя новыми публикациями. В этот раз она похвасталась стройной фигуркой и невероятной улыбкой, пишет Politeka.net.

Ольга Куриленко опубликовала новый снимок, на котором предстала в прекрасном расположении духа и вдохновила фанатов на позитивное настроение на целую неделю. На фото актриса позирует в светлом платье, стоя у стены и скрестив руки на груди.

Благодаря наряду актриса расставила правильные акценты на своей стройной фигурке, подчеркнув изящную талию обтягивающим фасоном платья и выделив грудь V-образным вырезом и объемным рюшем в тон наряда. Лаконичный и красивый образ завершила женственная прическа Ольги Куриленко, ведь актриса лишь слегка подвила свои упругие каштановые волосы, распустив их волнами по плечам. А непослушная прядь, упавшая на лоб звезды, придала образу легкости и романтичности.

Актриса на снимке слегка прогнулась в спинке и добавила кадру динамичности яркой мимикой: Ольга Куриленко одарила поклонников своей безупречной улыбкой, от которой они пришли в полный восторг, написав об этом в комментариях к публикации.

"Ух ты", "Очень красивая", "Когда ты улыбаешься", "Богиня", "Белла", "Как прекрасно", "Красивая актриса!!!", "Прекрасная", "Эта улыбка", "Красотка", "Мой ангел", "Прекрасная леди", "Все в тебе прекрасно, даже твоя улыбка прекрасна", "Как никогда красиво", "У тебя улыбка добрая...",- написали фолловеры в соцсети.

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