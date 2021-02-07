Известная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, сыгравшая роль девушки Джеймса Бонда, показала, как проводит свои выходные

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу актрисы в соцсети.

Так, в аккаунте Куриленко появилось очень "домашнее" фото, на котором она позирует в объемном свитере и с немного растрепанными волосами, собранными в хвостик.

Также на "девушке Бонда" можно увидеть легкий макияж и массивные серьги с камнями, а на безымянном пальце - большое кольцо с фиолетовым камнем.

"В воскресенье становится уютно", - написала она.

В комментариях "девушку Бонда" засыпали комплиментами, однако некоторые увидели в глазах актрисы усталость.

"Глаза усталые", "Шикарная", "Люблю тебя", "Королева", "Эти глаза...", "Красивая", "Невероятная женщина", "Свитер мама связала?", "Невероятная красота", "Не передать словами, какая красивая", - пишут в комментариях.

Как известно, Ольга Куриленко - актриса и модель 1979 года рождения. "Девушка Бонда" родом из Бердянска Запорожской области. С 16 лет она жила во Франции. В январе 2008 года украинку выбрали на роль "девушки Джеймса Бонда" в очередном фильме сериала об агенте 007.

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