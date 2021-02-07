Известная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, сыгравшая роль девушки Джеймса Бонда, показала, как проводит свои выходные
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу актрисы в соцсети.
Так, в аккаунте Куриленко появилось очень "домашнее" фото, на котором она позирует в объемном свитере и с немного растрепанными волосами, собранными в хвостик.
Также на "девушке Бонда" можно увидеть легкий макияж и массивные серьги с камнями, а на безымянном пальце - большое кольцо с фиолетовым камнем.
"В воскресенье становится уютно", - написала она.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
71-летняя Пугачева сразила видом в роковом красном, фото нестареющей примы: "А ведь раньше Алла..."
Винник по-крупному ошибся на "Голосі країни", кадры облетели сеть: "Мурашки по коже"
Винник не сдержал эмоций, увидев, кто под "Маской" Лисицы, Данилко и Каменских потеряли покой: "Вау!"
"За несколько дней до дня рождения": остановилось сердце гениальной актрисы, болезнь оказалась сильнее
В комментариях "девушку Бонда" засыпали комплиментами, однако некоторые увидели в глазах актрисы усталость.
"Глаза усталые", "Шикарная", "Люблю тебя", "Королева", "Эти глаза...", "Красивая", "Невероятная женщина", "Свитер мама связала?", "Невероятная красота", "Не передать словами, какая красивая", - пишут в комментариях.
Как известно, Ольга Куриленко - актриса и модель 1979 года рождения. "Девушка Бонда" родом из Бердянска Запорожской области. С 16 лет она жила во Франции. В январе 2008 года украинку выбрали на роль "девушки Джеймса Бонда" в очередном фильме сериала об агенте 007.
Напомним, украинская девушка Бонда Куриленко устроила эффектную съемку на кожаном диване
А еще Politeka писала, что украинская девушка Бонда Куриленко в маечке восхитила дерзкой сменой имиджа
Также Politeka сообщала, что украинская девушка Бонда Куриленко в прозрачной блузе продемонстрировала свою красоту