Ольга Куриленко, сыгравшая девушку Джеймса Бонда в "Кванте милосердия" порадовала поклонников

Известная французская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко разместила в Instagram яркое фото, передает Рoliteka.net.

41-летняя звезда, которая прославилась благодаря роли в фильме о Джеймсе Бонде предстала в черном длинном пиджаке в цветах на голое тело. Она стояла в проеме между деревянных перегородок с лучезарной улыбкой на лице. Наряд подчеркивал чувственную красоту звезды.

"Счастливой пятницы", - подписала свой снимок актриса.

Поклонники не смогли устоять от такой красоты. Они сразу кинулись ставить лайки и писать комментарии, в результате чего, колонка Куриленко заиграла сердечками, цветочками и другими смайликами вперемешку с воспеванием красоты и стиля чувственной девушки.

"Ты потрясающе выглядишь в этом наряде❤️❤️❤️❤️", "Изысканно", "Красиво, замечательно! ❤️❤️❤️❤️", "Поклонник №1 твоих глаз "желаю красивой пятницы", "Великолепно❤️", "Люблю твой лук", "С Днем Святого Валентина ♥ ️Ольга ♥", "Женщина-Огонь!", "Выходит новый фильм! Абсолютно красиво 😍, продолжай!", - написали фанаты актрисы.

Ранее Ольга Куриленко разместила фото в нежном голубом платьице. Звезда опубликовала снимок, на котором предстала в голубой блузе на тонких бретельках. Наряд имел глубокое декольте, что придавало образу особой пикантности.

Напомним, что украинская девушка Бонда Куриленко соблазнила молодыми прелестями в откровенной блузе: "Была настоящей сердцеедкой".

Портал Politeka писал, что украинская девушка Бонда поразила внешностью, узнать почти невозможно: "Ой, кто это?".

Ранее на сайте Politeka мы писали, как украинская девушка Бонда в лаконичном наряде покорила женственностью и улыбкой: "Прекрасная леди".