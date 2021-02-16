Известная актриса Ольга Куриленко, звезда фильма про Джеймса Бонда, показала в свежем образом

На фото Куриленко позировала в синем кожаном плаще. Красотка волосы зачесала, так как стрижка в этот раз была у Ольги короткой. Девушка сложила руки на животе, а смотрела в камеру. В небольшом вырезе можно заметить, что под кожей голое тело и нет даже белья, благодаря чему кадр получился немного пикантным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Хорошего вторника!", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написала комментарии:

"Хорошего дня, Ольга", "Удивительное фото", "Желаю и вам хорошего вторника !!", "Похоже, ты рассердишься на нас, если мы этого не сделаем", "и для тебя тоже", "Вы красавица. Так импонирует такая естественная красота спокойная", "Ты выглядишь великолепно", "Ты потрясающе выглядишь, Ольга!", "В красивой обертке шоколад, ещё с детства знакомый аромат. Сладко-горький вкус. Наполняет нежностью чувств".

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Наряд Ольги Куриленко благодаря своей лаконичности подчеркнул главные достоинства внешности звезды и мягко акцентировал внимание публики на зоне декольте: узкие лацканы делали глубокий выкат аккуратным и сдержанным.

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