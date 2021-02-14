Известная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, сыгравшая роль девушки Джеймса Бонда, показала себя и рассказала о настроении

На фото Ольга позировала в комбинезоне и без белья. Куриленко спустила одну бретельку наряда, делая снимок немного пикантным. Актриса отвернулась от камеры, взявшись руками за кресло, что не помешало красотке похвастаться своей фигурой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль звезды в социальных сетях.

"Уютное воскресное настроение", - написала Ольга под фото.

Фанаты поставили более 12 тысяч лайков и написали множество комплиментов:

"Как нибудь пересечемся. В театр сходим...", "С днем ​​любви и дружбы", "Украинская красавица", "Я влюблен в эту женщину", "С праздником, вы как всегда прекрасны", "Благослови тебя, Ольга", "Разобрать ее на Валентинки", "Звездная красота", "Какое красивое личико. Губки бантиком. Где улыбка? Лямка съехала с плеча. Милая такая кокетка. Ольга, привет!!!".

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На своей странице актриса разместила красивый портретный снимок, на котором она позирует в оригинальном приталенном платье черного цвета.

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