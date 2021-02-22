Известная актриса Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, показала невероятный образ в пикантном наряде

На фото звезда позировала в прозрачном платье с вставками, которые позволили прикрыть бюст. Ольга дополнила образ стильным ремнем, ярким макияжем и украшениями в ушах. Куриленко соблазнительно выгнулась, показавшись у зеркала, чтобы можно было оценить красотку со всех сторон. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Новая неделя", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"Красивый образ", "Прекрасно", "Новая неделя, новая победа", "Ты страсть без объяснений, хорошее начало недели", "Я бы на ней женился", "Новая неделя, не видел, хорошо?", "Очень красивая картинка, подчеркивающая вашу маленькую...", "Когда выйдет вторая часть "THE ROOM"?", "Так горячо".

Мы писали, что знаменитая актриса Ольга Куриленко не боится показать себя без макияжа с растрепанной прической.

Так, недавно фанаты смогли оценить вид актрисы и модели без макияжа и вычурных нарядов. Такая изысканная простота делает её привлекательной. На снимке Ольга, улыбаясь, смотрит в объектив. На ней черно-белая футболка с длинным рукавом.

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