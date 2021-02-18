Актриса Ольга Куриленко, которая исполнила роль девушки Джеймса Бонда, продемонстрировала идеальные формы в платье с откровенным вырезом

На своей странице в Instagram 41-летняя звезда опубликовала соблазнительное фото, пожелав поклонникам хорошего дня. Автором съемки стал известный фэшн-фотограф Патрис ван Мальдер, передает Politeka.net.

Куриленко позировала в черном платье с оригинальным декольте и большим вырезом на груди, продемонстрировав роскошный бюст во всей красе. Дополнили образ броские украшения — колье и браслет с бриллиантами, а также сережки. Особой пикантности снимку придала поза актрисы — она легла, подняв руки и мечтательно откинув голову назад.

Подписчики по достоинству оценили такой эффектный образ актрисы, засыпав ее тысячами лайков и комплиментами в комментариях.

"Сладко и горячо!; Самая красивая женщина на земле!; Это то, что мне нравится, мисс Куриленко в бриллиантах. Она выглядит потрясающе; заходил, полюбовался, порадовала; Восхитительная красота, ты такая великолепная; Красивая и умная женщина. Дай вам бог больше классных ролей; Интересная поза; Шикарная фотография !!! Не оторвать взгляда", — пишут восторженные поклонники.

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