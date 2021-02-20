Известная актриса Ольга Куриленко, сыгравшая роль девушки Джеймса Бонда, показала себя в повседневной жизни без косметики

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Куриленко в соцсети.

Так, в аккаунте актрисы появился снимок, на котором она позирует на фоне деревьев и улыбается. При этом можно заметить, что на Куриленко совсем нет косметики, что не мешает ей эффектно выглядеть. За плечами у девушки рюкзак - вероятно, она предпочла активный отдых в выходные.

"Хорошей субботы!" - написала она под новым фото.

В комментариях Куриленко засыпали комплиментами и пожелали ей хороших выходных.

"Богиня", "Натуральная красота", "Настоящая ты", "Какая красота", "Твоя кожа шикарная", "Спасибо, тебе тоже хорошего дня", "И тебе, красивая леди", "Дива", "Шикарная фотка", "Красивая богиня", "Не выглядишь на свой возраст", "Невероятная женщина", Вау, я в восторге", "Красивый фон", - пишут в комментариях.

Ранее ми писали, что актриса Ольга Куриленко продемонстрировала идеальные формы в платье с откровенным вырезом. Куриленко позировала в черном платье с оригинальным декольте и большим вырезом на груди, продемонстрировав роскошный бюст во всей красе.

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