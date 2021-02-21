Знаменитая актриса Ольга Куриленко, проживающая в Великобритании, не боится показать себя без макияжа с растрепанной прической

Об этом актриса написала на своей странице в Instagram.

Украинская «девушка Бонда» Ольга Куриленко имеет огромный опыт в съемках различных фильмов. Девушка успела сняться со многими мировыми знаменитостями. Она играла с Томом Крузом и Расселом Кроу.

Личная жизнь актрисы Ольги Куриленко также была бурной. Несколько раз звезда выходила замуж, воспитывает сына Александра. Проживает в Лондоне, с которым связано у артистки много личного.

Несмотря на славу и известность Ольга, как многие, переболела коронавирусной инфекцией. К счастью поклонников, актриса выздоровела.

Её страница наполнена снимками со съемок. Правда, иногда Куриленко разрешает себе показаться в полностью домашнем облике.

Так, недавно фанаты смогли оценить вид актрисы и модели без макияжа и вычурных нарядов. Такая изысканная простата делает её привлекательной. На снимке Ольга, улыбаясь, смотрит в объектив. На ней черно-белая футболка с длинным рукавом.

На лице нет ни капли косметики, что делает 41-летнюю красавицу молоденькой девушкой. Свои волосы звезда решила оставить в художественном беспорядке. Кстати, она оставила свой природный светлый цвет волос, а ведь многие привыкли, что в каждом фильме Ольга бывает брюнеткой или шатенкой.

Возможно, что снимок сделан на свежем воздухе, поскольку Куриленко позирует сидя в деревянном кресле. Зритель может рассмотреть сквозь ограждения балкона часть улицы.

Мнение поклонников разделилось. Одни назвали актрису неряхой, другие красавицей.

Напомним, Ольга Куриленко в очередной раз поразила поклонников.

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