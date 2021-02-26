Известная голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко вспомнила о своей родине и подняла важную для Украины тему
Как известно, Куриленко, прославившаяся благодаря своей роли девушки Джеймса Бонда в фильме об агенте 007, родилась в Бердянске, однако с подросткового возраста не живет в Украине. Тем не менее проблемы родины до сих пор заботят актрису. Об этом свидетельствует новый пост на ее странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.
Так, Куриленко посвятила новую публикацию проблеме детских домов в Украине.
«Если Украина откажется от своего обещания ликвидировать детские дома, тысячи оставленных младенцев и детей-инвалидов будут страдать от жестокого обращения и безнадзорности, находясь взаперти», - написала актриса.
Этот пост она сопроводила черно-белыми снимками, судя по всему, сделанными в одном из украинских детских домов.
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Под ее постом тут же появились комментарии.
«Пост актуальный! Если каждый будет помогать по силам, то можно сделать много добра!», «спасибо, что не забываешь Украину», «Пройдёт смута и всё наладится», «Спасибо что не забываешь! Славная дочь своего народа!», «Фото, возвращающие в прошлое», «Оля не забыла откуда она родом, уважение к тебе землячка», - пишут люди.
Отметим, что актриса, судя по всему, имеет в виду желание украинского правительства реформировать детские дома и со временем прийти к их ликвидации. Предполагается, что детей будут отправлять в патронатные семьи или дома семейного типа.
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