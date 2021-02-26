Известная голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко вспомнила о своей родине и подняла важную для Украины тему

Как известно, Куриленко, прославившаяся благодаря своей роли девушки Джеймса Бонда в фильме об агенте 007, родилась в Бердянске, однако с подросткового возраста не живет в Украине. Тем не менее проблемы родины до сих пор заботят актрису. Об этом свидетельствует новый пост на ее странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Так, Куриленко посвятила новую публикацию проблеме детских домов в Украине.

«Если Украина откажется от своего обещания ликвидировать детские дома, тысячи оставленных младенцев и детей-инвалидов будут страдать от жестокого обращения и безнадзорности, находясь взаперти», - написала актриса.

Этот пост она сопроводила черно-белыми снимками, судя по всему, сделанными в одном из украинских детских домов.

Под ее постом тут же появились комментарии.

«Пост актуальный! Если каждый будет помогать по силам, то можно сделать много добра!», «спасибо, что не забываешь Украину», «Пройдёт смута и всё наладится», «Спасибо что не забываешь! Славная дочь своего народа!», «Фото, возвращающие в прошлое», «Оля не забыла откуда она родом, уважение к тебе землячка», - пишут люди.

Отметим, что актриса, судя по всему, имеет в виду желание украинского правительства реформировать детские дома и со временем прийти к их ликвидации. Предполагается, что детей будут отправлять в патронатные семьи или дома семейного типа.

Напомним, украинская девушка Бонда Куриленко восхитила свежим образом без мейкапа.

А еще Politeka писала, что украинская девушка Бонда показала себя без прикрас, поклонники не оценили.

Также Politeka сообщала, что украинская девушка Бонда Куриленко изумила красотой в прозрачном платье.