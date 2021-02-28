Известная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, показала себя и задала интересный вопрос

На фото Ольга показалась в кофточке, лежа у воды. Красотка решила оставить волосы распущенными, а сама повернулась к объективу камеры. Пряди у Куриленко растрепались на ветру, но это звезду совсем не смущало. Кадр получился легким и завораживающим, ведь Ольга на выглядит безупречно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль знаменитости в социальной сети Инстаграм.

"Какой твой любимый способ расслабиться в воскресенье?", - написала Ольга под фотографией.

Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"Медитация. Хорошего воскресенья)", "Видеоигры или хорошие фильмы", "Оставайся дома и смотри телевизор", "Как всегда красиво", "Красивая женщина", "Ты такая красивая", "Определенно люблю проводить время в кафе", "Если хочешь расслабиться в Иране, можешь просто поспать", "Тренируйтесь, уделите время себе и сделайте фото. Милая, честная твоя фотография, Ольга".

Сообщалось, что популярная актриса Ольга Куриленко снова обратила внимание на серьезную проблему у себя на родине.

"Я видела своими глазами шокирующие условия, с которыми без нужды сталкиваются дети", - эмоционально написала Куриленко.

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