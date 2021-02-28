Известная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, показала себя и задала интересный вопрос
На фото Ольга показалась в кофточке, лежа у воды. Красотка решила оставить волосы распущенными, а сама повернулась к объективу камеры. Пряди у Куриленко растрепались на ветру, но это звезду совсем не смущало. Кадр получился легким и завораживающим, ведь Ольга на выглядит безупречно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль знаменитости в социальной сети Инстаграм.
"Какой твой любимый способ расслабиться в воскресенье?", - написала Ольга под фотографией.
Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:
"Женился": сияющий Киркоров вывел в свет юную красотку, Пугачева забыта навсегда
Поддатая Полякова разделась и полезла с Ефросининой и Плакидюк в чан на даче: "Как японские обезьяны..."
Астафьева показала свою роскошь в огромном декольте: "Поднимает не только настроение"
Комаров из «Мир наизнанку» попал в неприятную ситуацию на борту самолета: кадры конфуза
Муж Дорофеевой Дантес оконфузился на «Лиге смеха», Ефросинина аж покраснела: кадры облетели сеть
"Медитация. Хорошего воскресенья)", "Видеоигры или хорошие фильмы", "Оставайся дома и смотри телевизор", "Как всегда красиво", "Красивая женщина", "Ты такая красивая", "Определенно люблю проводить время в кафе", "Если хочешь расслабиться в Иране, можешь просто поспать", "Тренируйтесь, уделите время себе и сделайте фото. Милая, честная твоя фотография, Ольга".
Сообщалось, что популярная актриса Ольга Куриленко снова обратила внимание на серьезную проблему у себя на родине.
"Я видела своими глазами шокирующие условия, с которыми без нужды сталкиваются дети", - эмоционально написала Куриленко.
Напомним, украинская девушка Бонда Куриленко вспомнила о родине, удивив душераздирающим заявлением
Также Politeka сообщала, что украинская девушка Бонда Куриленко поразила образом с начесом и в приталенном платье
А еще Politeka писала, что украинская девушка Бонда Куриленко восхитила свежим образом без мейкапа