Известная модель и актриса Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, покорила образом в шубе

Модель часто радует поклонников своими стильными образами и нарывается на массу комплиментов, пишет Politeka.net.

В этот раз звезда разместила снимок, на котором предстала в шубе. Красотка просто притягивала взгляд.

от шубы был виден лишь меховой ворот, который красиво смотрелся у лица знаменитости.

Красотка убрала волосы назад. Ее красивую внешность подчеркнул макияж - черная подводка по внутреннему веку и блеск на губах.

Модель смотрела в зеркало, подойдя к нему близко. Она поднесла свечи, видимо, чтобы получше себя рассмотреть.

За два часа пост собрал более 10 тысяч лайков и много комментариев.

"Сильное фото👏🔥", "Восхитительная", "Приятного дня 🔥", "Классная", "Поразительное фото", "Ты (официально) молодеешь!", "Блестящая", "Прекрасная", "Вау, потрясающее фото 😊", "Эпическая ❤️❤️", "Очень красивая", "Ни одна актриса не сравнится с нашей Ольгой", "Люблю", "Я хочу, чтобы было больше радости И печали меньше на лице Дарит нам улыбка много благостей И бриллианта камень на кольце🌹🌹🌹❤💕💋", "Вообще на себя не похожа😊", "Это фото в готическом стиле", "Фантастическая леди", "каждый раз, когда она выходит в свет, она ослепляет, она уникальна ... очаровательна ... неотразима ♥ ️😍🌷", "Почему так хороша?", - написали пользователи сети.

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