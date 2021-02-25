Известная актриса Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, показала себя в невероятном образе

На фото Ольга позировала в черном платье, которое хорошо обозначило достоинства фигуры красотки. Куриленко дополнила образ стильной прической, а сама села на деревянную конструкцию, показывая свою безупречную красоту. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Люблю волосы", "Круто! Это была съемка в стиле 60-х?", "Великолепная дама", "Прекрасно, люблю", "Безупречно", "Это восхитительно", "Круто", "Оглушающая леди", "Очень красивы", "Вот здесь вы шикарная брюнетка!", "Шикарная, обворожительная, таинственная," "Эффектная", "Всего одно слово ..", "Такая прическа очень подходит вам", "Вы самая шикарная актриса на постсоветском пространстве!)", "??? Не совсем так хорошо", "Мне это нравится .. Отличные волосы".

Мы писали, что известная модель и актриса Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, покорила образом в шубе.

В этот раз звезда разместила снимок, на котором предстала в шубе. Красотка просто притягивала взгляд.

от шубы был виден лишь меховой ворот, который красиво смотрелся у лица знаменитости.

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