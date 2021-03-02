Украинская актриса, ставшая знаменитой, благодаря роли девушки Бонда, Куриленко порадовала фанатов оригинальным образом

Как сообщает Politeka.net, в Instаgram известная актриса разместила необычное арт-фото со стрижкой в костюме Евы. Одеждой для девушки послужили руки, которые модель скрестила в области груди.

Модель и киноактриса Ольга Куриленко использовала фильтр, и обрамила свои растрепанные волосы звездочками. Также интересен акцент в макияже, который использовала модель – яркие тени, нанесенные на веки знаменитости, желтого и синего цвета с серой полоской сверху

Глаза Ольга закрыла, придав образу пылкости и страсти.

Фанаты обомлели, увидев такой необычный образ своей любимицы, и прокомментировали фото множеством сердечек, смайликов и других эмодзи. Также многие высказали восхищение словами:

"Горячий лук ❤️", "❤️🙌Это одно мечтательное фото. 👏", "Вы очень красивы и великолепны 😍😍😍😘💝💝💝❤️❤️❤️💕💕💕🌹🌹🌹", "Красивая Ольга Куриленко", "Потрясающе! ❤️❤️❤️", "Светящиеся звезды 😁 Абсолютный убийца 🔥", "Девушка в стиле панк", "Понравилась картинка!", "Люблю твои волосы и, как всегда, обворожительное лицо !!", "Я люблю тебя, как прекрасную ночь ...", - написали фанаты под фотографией знаменитости.

Как известно, Ольга - обладательница превосходной фигуры. Она прославилась благодаря своей роли девушки Джеймса Бонда в фильме об агенте 007. Однако известно, что актриса родилась в Бердянске, и хотя с подросткового возраста не живет в Украине, считает ее своей родиной.

В предыдущих постах Ольга поделилась серией публикаций о состоянии детских домов в нашей стране, рассказывая душераздирающие истории о том, как тяжело детками, у которых нет родителей выживать в Украине.

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