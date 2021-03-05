Известная актриса Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, показала себя, восхитив роскошным образом

На фото Куриленко позирует в черном приталенном платье. Звезда дополнила образ черно-белым шарфом, которым обмотала шею. Волосы у девушки были собраны назад, а смотрела красотка прямо в объектив камеры. Кадр получился довольно интересным и эффектным, ведь Ольга выглядит безупречно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Всем отличных выходных!", - написала звезда под фотографией.

Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Красивая, как всегда", "Великолепная", "Богиня", "Оглушительная", "Выглядит как всегда сногсшибательно, желаю вам хороших выходных", "С наступающим 8 марта Вас!", "Боже, какое красивое фото. Оно просто всплыло и скрасило мой день", "как красиво", "я люблю тебя так сильно", "Спасибо, хороших выходных".

Мы писали, что знаменитая актриса украинского происхождения Ольга Куриленко показала селфи, на котором позирует с «голым» лицом.

Так, Ольга решила порадовать фанатов простым домашним селфи. На снимке 41-летняя актриса позирует прямо перед камерой крупным планом. Это фото отличается от многих других снимков красотки тем, что на нем она позирует без косметики на лице.

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