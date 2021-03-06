Известная актриса Ольга Куриленко, которая сыграла роль подружки Джеймса Бонда, показала как выглядит во второй половине дня

На фото Ольга позировала в светлом наряде, стоя у фотостены. Куриленко оставила волосы распущенными, а образ дополнила ярким мейкапом. Девушка улыбалась, демонстрируя естественную красоту. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"После полудня! #Счастливой субботы", - подписала фото звезда.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Как мило, Ольга", "Добрый-добрый, Оленька", "Прекрасный часовой", "Как всегда красиво", "Богиня", "Доброе утро из Миннесоты!", "Бесконечная красота", "Я уверен, что вы что-то пропустили в своем списке хэштегов?", "С субботой .... Прекрасная Ольга", "Любимый Страж", "Какая ты красивая", "Всегда великолепно .. !!! В моем рейтинге вы номер один", "Сияет изнутри", "Красивая, добрый день", "Ты такая красавица ...".

Мы писали, что известная модель и актриса Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, покорила образом в шубе.

Красотка убрала волосы назад. Ее красивую внешность подчеркнул макияж - черная подводка по внутреннему веку и блеск на губах.

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