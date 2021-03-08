Известная голливудская актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко, которая прославилась ролью подружки агента «007», показалась в гламурном образе

Как передает Politeka.net, на личной странице в Instagram звезда запостила фото, которое, по всей видимости, предназначено для обложки глянца. Ведь как известно, Ольга не только успешная актриса, но и модель – своим лицом она украшала сотни модных журналов, и пользуется почетом у дизайнеров и брендом.

Куриленко расковано позирует сидя на стуле, облаченная в маленькое черное платье с корсетом, которое отлично обтянуло ее роскошную фигуру и дало насладится небольшим, но упругим бюстом актрисы.

Волосы звезде сделали растрепанными, а макияж визажисты выполнили в сдержанных тонах с акцентом на пухлые губы.

Взгляд «подружки Бонда» был полон страсти и заманчиваости.

«Доброе утро», - поприветствовала своих поклонников красотка.

Судя по восторженным комментариям, старания актрисы не проходят даром. Поклонники просто в восторге от ее новой публикации, они отметили, что на фото Ольга выглядит очень гламурно.

"И тебе доброе утро, хорошего воскресенья !!!",

"Так гламурно", "Огонь", - пишут в сети

Мы писали, что знаменитая актриса украинского происхождения Ольга Куриленко показала селфи, на котором позирует с «голым» лицом.

Так, Ольга решила порадовать фанатов простым домашним селфи. На снимке 41-летняя актриса позирует прямо перед камерой крупным планом. Это фото отличается от многих других снимков красотки тем, что на нем она позирует без косметики на лице.

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