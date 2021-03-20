Популярная актриса Ольга Куриленко устроила необычную фотосессию в удивительном образе

Как сообщает Politeka.net, популярная голливудская актриса и модель с украинскими корнями Ольга Куриленко в свое время прославилась на весь мир ролью девушки Бонда в знаменитой "бондиане". Красотка стала настоящей суперзвездой и любимицей модных глянцев и фэшн-показов. В своем Instagram красотка часто радует публику яркими снимками из своих многочисленных фотосессий. Так и в этот раз показала милое фото, на котором появилась в домашнем образе, а в подписи к нему пожелала фанатам удачной субботы.

На новом фото Ольга запечатлена в ванной комнате, перед камерой она появилась в уютном домашнем образе. На ней яркий красный халат интересной текстуры, который отлично подходит, чтобы не мерзнуть после приема душа. Волосы актрисы на этом снимке собраны в необычную прическу, а на ее лице нет макияжа, она заинтересованно смотрит мимо объектива, слегка ухмыляясь.

В подписи к фотографии Куриленко по традиции пожелала поклонникам: "Удачной субботы!". А те принялись обсуждать ее новое фото, на котором актриса выглядит очень молодо и свежо. "Яркая леди", "Такая красивая", "Очаровательная", "Просто нет слов", "Очаровательная", "Безупречная", "Очень красивая", - пишут восторженные фанаты в комментариях к фотографии Ольги Куриленко.

Напомним, Украинская девушка Бонда Куриленко без белья распахнула рубаху, изумив красотой: "Любуемся".

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