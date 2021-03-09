Известная актриса Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, показала себя в максимально горячем образе

На фото Куриленко показалась в рубашке, которую оставила раскрытой, показывая рисунок на теле. Но внимание привлек сразу бюст красотки, который частично был виден на кадре. Ольга оставила волосы распущенными, а образ дополнила небольшим мейкапом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Чем все заняты сегодня?", - написала звезда под фотографией.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Возможно, посмотрю Quantum of Solace чуть позже", "Чудесно", "Красиво", "Поздравляем со стремительным успехом на Netflix", "Как у вас не проверено ?? Любимая девушка Бонда", "Просто наслаждаюсь вашими красивыми постами и, может быть, посмотрите ваш новый фильм Netflix сегодня вечером !!", "глядя на тебя, горит сердце", "Ну щас любуемся прекрасным видом".

Мі писали, что популярная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко восхитила фигурой в платье.

«Счастливой пятницы для всех», - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Куриленко позирует в платье с экстремальным вырезом, хищно глядя в камеру.

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