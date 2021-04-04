Известная актриса Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, показала себя в ярком образе
Как пишет Politeka.net, Ольга еще в юности покинула Украину, после чего пыталась начать карьеру модели. Но у красотки быстро рассмотрели потенциал актрисы, который она с большим успехом реализовала. Девушка принимает участие в съемках и сейчас, не забывая подогревать к себе интерес в социальных сетях.
В этот раз звезда опубликовала фото в Инстаграм, где показалась в рубашке, которую спустила с плеч. Красотка стояла на улице, закрывая головой солнце, благодаря чему волосы у Ольги светились.
"Счастливой Пасхи", - написала звезда под фотографией.
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Фанаты поставили почти 5 тысяч лайков и написали комментарии:
"Прекрасная дама", "Счастливой Пасхи", "Вау, великолепная Ольга", "Великолепно!", "Красота наизнанку", "Как всегда потрясающе", "Счастливого пасхального воскресенья".
Мы писали, что известная актриса Ольга Куриленко поразила ярким звездным образом.
Так, в аккаунте знаменитости появилась фотография, на которой она позирует в синем платье с обнаженной спиной и машет рукой в сторону камеры.
Куриленко не стала рассказывать, где и когда было сделано фото.
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