Известная актриса Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, показала себя в ярком образе

Как пишет Politeka.net, Ольга еще в юности покинула Украину, после чего пыталась начать карьеру модели. Но у красотки быстро рассмотрели потенциал актрисы, который она с большим успехом реализовала. Девушка принимает участие в съемках и сейчас, не забывая подогревать к себе интерес в социальных сетях.

В этот раз звезда опубликовала фото в Инстаграм, где показалась в рубашке, которую спустила с плеч. Красотка стояла на улице, закрывая головой солнце, благодаря чему волосы у Ольги светились.

"Счастливой Пасхи", - написала звезда под фотографией.

Фанаты поставили почти 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Прекрасная дама", "Счастливой Пасхи", "Вау, великолепная Ольга", "Великолепно!", "Красота наизнанку", "Как всегда потрясающе", "Счастливого пасхального воскресенья".

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Так, в аккаунте знаменитости появилась фотография, на которой она позирует в синем платье с обнаженной спиной и машет рукой в сторону камеры.

Куриленко не стала рассказывать, где и когда было сделано фото.

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