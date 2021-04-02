Известная актриса Ольга Куриленко, сыгравшая роль девушки Джеймса Бонда, показала себя, пожелав хороших выходных

Как пишет Politeka.net, уроженка Бердянска уже давно живет за пределами Украины. Звезда регулярно блистает на телеэкранах, играя роли различных персонажей. О звезде заговорили на весь мир после выхода картины о Джеймсе Бонде, где актрисы стала девушкой главного героя. Не забывает Ольга и социальных сетях, делясь интересными образами.

В этот раз Ольга позировала в платье с открытыми плечами и без белья. Девушка стояла у грязного окна, выгнувшись перед фотографом. Красотка игриво смотрела, маня пикантным видом.

"Надеюсь, вам понравятся выходные в праздничные дни!", - написала Ольга.

Фанаты сразу принялись комментировать фото:

"Совершенно потрясающе", "Захватывающая", "Ольга красотка!", "Вот это да! Крутышка!", "Привет, восточных выходных", "Как вы неохотно сказали", "Вау, потрясающее фото".

Напомним, известная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко похвасталась дерзким образом и новой прической.

На портретном фото актриса в черной майке с глубоким декольте позирует стоя у стены, на которую падает яркий пучок солнечного света. Но Ольгу Куриленко трудно узнать, ведь она предстала с эффектной и необычной для нее стрижкой вместо длинны волнистых локонов.

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