Известная актриса Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, показала себя в интересном образе

Как пишет Politeka.net, уроженка Бердянска смогла построить успешную карьеру актрисы. Девушка в ранние годы уехала за границу, где сразу попробовала себя в модельном бизнесе, а после этого стала любимицей режиссеров. Ольга продолжает сниматься в фильмах, но не забывает радовать фанатов фотографиями в социальных сетях.

"Возвращение к этому потрясающему платью на церемонии вручения премии Оскар в 2014 году

Платье было изготовлено из 100% органического шелка, сертифицированного GOTS, - написала Ольга.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Лучший шелк для лучшей кожи, у самой красивой женщины", "Такая красивая", "Оглушительная", "Оля, Огонь", "Самая красивая женщина на земле !! Люблю!!", "Оно красивое, Ольга", "Вы - то, что сделало это платье потрясающим, Ольга".

Мы писали, что известная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко показала свой беззаботный характер в эффектном наряде.

На снимке Куриленко позирует в нежно-лиловом платье из необычной ткани – наряд покрыт тонкой бахромой, создавая эффект «мохнатости». Вместе с короткой стрижкой и легкими кудрями образ Куриленко выглядит беспечным и озорным.

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