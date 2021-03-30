Актриса Ольга Куриленко удивила новым образом восхитительной светской дивы

Как сообщает Politeka.net, популярная голливудская актриса и модель с украинскими корнями Ольга Куриленко в свое время прославилась на весь мир, сыграв роль девушки Бонда в знаменитой "бондиане". В своем микроблоге в Instagram красотка часто радует публику яркими снимками из своей насыщенной жизни. Так, в этот раз девушка выложила очаровательное фото, на котором появилась в необычном образе, а в подписи к нему заговорила о погоде.

На новом фото Ольга запечатлена на какой-то вечеринке, вокруг нее мерцают огоньки, да и сама она как будто светится. Перед камерой актриса появилась в элегантном вечернем образе – на ней темное платье с открытыми плечами, декорированное сверкающими пайетками. Этот наряд красиво подчеркнул хрупкую фигуру звезды, оголив плечи и шею. Ее волосы собраны в изящную прическу, на лице яркий макияж с красной помадой, а в ушах драгоценные серьги, красотка мечтательно смотрит в объектив.

В подписи к фотографии Куриленко написала: "Надеюсь, вы все сегодня наслаждаетесь более теплой погодой!". Очарованные поклонники в восторге от нового фото актрисы, ее заваливают комплиментами в комментариях к публикации. "Прекрасная леди", "Красотка", "Вечная красота", "Хорошая фотография!", "Прекрасная", "Очаровательная", "Какая же ты красивая", - пишут в комментариях к фото Ольги.

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