Актриса Ольга Куриленко удивила новым фото в роскошном наряде и смелой позе
Как сообщает Politeka.net, популярная голливудская актриса и модель с украинскими корнями Ольга Куриленко в свое время прославилась на весь мир, сыграв роль девушки Бонда в знаменитой "бондиане". В своем микроблоге в Instagram красотка часто радует публику яркими снимками из многочисленных фотосессий. Так и в этот раз выложила милое фото, на котором появилась в необычном образе, а в подписи к нему зарядила фанатов позитивом на новую неделю.
Как видно, на новом снимке Ольга запечатлена в тусклой комнате, она раскинулась в вальяжной позе в мягком кресле и гипнотизирует своим взглядом. Перед камерой звездная красотка появилась в роскошном бордовом платье с интересными вырезами в зоне декольте, которое не только подчеркнуло изящную фигурку, но и оголило стройные ножки. Волосы актрисы распущены и небрежно уложены, а на ее лице легкий макияж.
В подписи к фотографии Куриленко по традиции мотивировала своих поклонников на новую рабочую неделю. "Желаю вам удачного начала недели!", - написала она. Поклонники в восторге от нового фото актрисы, ее заваливают комплиментами в комментариях к публикации. "Настоящая красота", "Такая классная", "Чувствую понедельник", "Какая же ты красивая", "Просто красотка", "Очаровательная", "Какая элегантная", "И вам наилучшие пожелания", "Великолепная", - пишут пользователи под фото Куриленко.
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