Актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, показала себя, восхитив фанатов

Как пишет Politeka.net, Ольга Куриленко просто обожает привлекать внимание фантов роскошными, а иногда и пикантными образами. Красотка активно публикует фото в Инстаграм, где за актрисой следят сотни тысяч фанатов.

Так случилось и в этот раз, Ольга решила показать себя в шикарном платье с прозрачным верхом. Красотка стояла у зеркала, соблазнительно выгнувшись, чтобы можно было заглянуть в декольте девушки.

"Надеюсь, у тебя прекрасное воскресенье", - написала Ольга под фото.

Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"Это прекрасно", "Удивительное фото", "Благодарю вас. Надеюсь, твое воскресение будет таким же прекрасным", "Великолепная", "Красивая фотография", "Такая очаровательно красивая", "Да, доброго воскресенья", "Очень милая фотография, Ольга", "Такая красивая дама", "Классная и ты, и твой близнец".

Мы писали, что популярная отечественная актриса Ольга Куриленко решила вспомнить свою главную роль и похвасталась фотосессией с этого фильма.

Ольга разместила фото, где она в майке и штанах, залезая в огромную чугунную трубу с круглой дверцей. Девушка вся измазанная и взъерошенная.

Напомним, украинская девушка Бонда Куриленко в полупрозрачном платье изумила не только улыбкой

А еще Politeka писала, что украинская девушка Бонда Куриленко в надменной позе впечатлила изгибами

Также Politeka сообщала, что украинская девушка Бонда Куриленко взволновала видом в невидимом платье



