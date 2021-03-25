Известная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, показала себя, обратившись к фанатам
Как пишет Politeka.net, роскошная красотка родилась на востоке Украины. Уже в 16 лет Ольга отправилась покорять Париж после курсов моделей. А после 20 лет заинтересовалась актерским мастерством и сразу заинтересовала режиссеров. А после премьеры "Квант милосердия" об украинке заговорил весь мир. Не забывает Куриленко подогревать интерес к себе в социальных сетях. Актриса регулярно радует фото, собирая десятки тысяч лайков.
Этот раз не стал исключением, ведь Ольга появилась в юбке и кофточке. Красотка выгнулась и взялась руками за талию, позируя перед камерами.
"Надеюсь, у тебя прекрасный день", - подписала звезда фотографию.
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Фанаты сразу принялись ставить лайки и засыпать комплиментами:
"Идеальная модель, надеюсь, однажды мы встретимся", "Великолепная", "О, очень мило:)", "Такая красивая", "Бесконечная красота", "Желаю тебе того же".
Мы писали, что популярная актриса Ольга Куриленко поразила пикантным видом в тесном корсете.
У себя в Инстаграм девушка Джеймса Бонда показала, благодаря чему ее взяли на такую важную роль. Куриленко, которая в последнее время выступает за натуральность и публикует селфи без макияжа, сверкнула своими достоинствами в ярком наряде.
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