Актриса Ольга Куриленко удивила новым фото с идеальными волосами, девушки обзавидовались
Как сообщает Politeka.net, популярная голливудская актриса и модель с украинскими корнями Ольга Куриленко в свое время прославилась на весь мир, сыграв роль девушки Бонда в знаменитой "бондиане". Очаровательная украинка стала настоящей суперзвездой и любимицей дизайнеров, модных показов и глянцев. В своем Instagram Оля часто радует публику яркими снимками из многочисленных фотосессий. Так и в этот раз выложила милое фото, на котором появилась в необычном образе, а в подписи к нему зарядила фанатов на новую неделю.
На новой фотографии Куриленко запечатлена на светлом золотистом фоне, похоже это комнате с мягким светом. Перед камерой она появилась в изысканном черном наряде. Внимание на этом снимке привлекает удивительная и роскошная шевелюра актрисы – ее темные волосы распущены и идеально выпрямлены, прямо переливаются и блестят. О такой густой и здоровой шевелюре, наверное, мечтает каждая девушка.
В подписи к фотографии Ольга по традиции мотивировала поклонников на новую рабочую неделю. "Свежая неделя, поехали! #MondayMotivation", - подписал кадр актриса. Поклонники в восторге от нового образа звезды, ее заваливают комплиментами в комментариях к публикации. "Настоящая красота", "Что-то в глубокой задумчивости", "Такая классная", "Чувство понедельник", "Какая же ты красивая", "Просто красотка", "Очаровательная", "Великолепная", - пишут пользователи под фото Куриленко.
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