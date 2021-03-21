Известная актриса Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, показала себя, рассказав про воскресенье
На фото Ольга показала себя без одежды и белья. Куриленко нежилась в ванной с пеной, а рядом можно увидеть свечу. Красотка держала в руках бокал, засмотревшись куда-то. Девушка совсем не смущалась своего тела, хвастаясь мокрыми изгибами. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Ощущение воскресной ванны ...", - написала красотка под фото.
Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:
Молодая жена Комарова из "Мир наизнанку" понежилась среди цветов: "Олег Винник аж целую песню написал по этому поводу"
Грустный Данилко не сдержал эмоций перед приставучей Осадчей: "Катя, я стесняюсь. Давай не будем..."
Сколько зарабатывает, где живет и на чем ездит Комаров из "Мир наизнанку": все о главном путешественнике страны
Молодая жена Комарова из "Мир наизнанку" понежилась среди цветов: "Олег Винник аж целую песню написал по этому поводу"
"Пошел вон отсюда": променявшая Винника на Остапчука Гвоздева из "Танців з зірками" дала мастер-класс Кухар
"Такая красивая", "Расслабьтесь, покой", "Привет, красотка", "Счастливого воскресенья, дорогая", "Такая красивая Ольга", "Она такая чувственная в этой ванне", "Доброе утро, Эрмоса", «"сть красивые глаза разного цвета, но есть глаза и взгляды с волшебством ... глаза, которые смотрят вечно, и от них трудно убежать".
Мы писали, что популярная актриса Ольга Куриленко устроила необычную фотосессию в удивительном образе.
На новом фото Ольга запечатлена в ванной комнате, перед камерой она появилась в уютном домашнем образе. На ней яркий красный халат интересной текстуры, который отлично подходит, чтобы не мерзнуть после приема душа. Волосы актрисы на этом снимке собраны в необычную прическу, а на ее лице нет макияжа, она заинтересованно смотрит мимо объектива, слегка ухмыляясь.
Напомним, украинская девушка Бонда Куриленко в тоненькой блузке дала волю страсти
Также Politeka писала, что украинская девушка Бонда Куриленко тряхнула стариной, вспомнив о работе с Томом Крузом
А еще Politeka сообщала, что украинская девушка Бонда Куриленко кардинально сменила образ ради роли в фильме Netflix