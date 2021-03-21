Известная актриса Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, показала себя, рассказав про воскресенье

На фото Ольга показала себя без одежды и белья. Куриленко нежилась в ванной с пеной, а рядом можно увидеть свечу. Красотка держала в руках бокал, засмотревшись куда-то. Девушка совсем не смущалась своего тела, хвастаясь мокрыми изгибами. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Ощущение воскресной ванны ...", - написала красотка под фото.

Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Такая красивая", "Расслабьтесь, покой", "Привет, красотка", "Счастливого воскресенья, дорогая", "Такая красивая Ольга", "Она такая чувственная в этой ванне", "Доброе утро, Эрмоса", «"сть красивые глаза разного цвета, но есть глаза и взгляды с волшебством ... глаза, которые смотрят вечно, и от них трудно убежать".

Мы писали, что популярная актриса Ольга Куриленко устроила необычную фотосессию в удивительном образе.

На новом фото Ольга запечатлена в ванной комнате, перед камерой она появилась в уютном домашнем образе. На ней яркий красный халат интересной текстуры, который отлично подходит, чтобы не мерзнуть после приема душа. Волосы актрисы на этом снимке собраны в необычную прическу, а на ее лице нет макияжа, она заинтересованно смотрит мимо объектива, слегка ухмыляясь.

Напомним, украинская девушка Бонда Куриленко в тоненькой блузке дала волю страсти

Также Politeka писала, что украинская девушка Бонда Куриленко тряхнула стариной, вспомнив о работе с Томом Крузом

А еще Politeka сообщала, что украинская девушка Бонда Куриленко кардинально сменила образ ради роли в фильме Netflix



