Актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, прославившаяся ролью девушки Бонда во всемирно известном сериале об Агенте 007, обратилась к Европейской Комиссии

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Ольга размещает трогательные печальные истории о состоянии детских домов в Украине. Модель и актриса серьезно озадачена и пытается сделать все возможное, чтобы привлечь внимание общественности на проблему, с которой сталкиваются дети в детских домах.

Она пишет: "Моя мама вырастила меня в Украине, где одинокие мамы живут на грани бедности. Мне посчастливилось. К сожалению, многих менее удачливых родителей - одиночек принуждают отдавать своих детей в приюты. В одиночестве они могут столкнуться с пытками, сексуальным насилием и торговлей людьми. European Commission, почему вы позволяете Украине отказаться от закрытия 700 государственных детских домов? Вместо этого они должны финансировать новые социальные услуги - укреплять семьи, чтобы они оставались вместе".

Поклонники девушки Бонда поддержали Куриленко, написав, что историю, которую она рассказывает тяжело читать. Также фанаты подчеркнули, что на фото, которое разместила Куриленко, где маленькая знаменитость обнимает свою мамочку, обе очень красивы, а Оля очень похожа на маму.

"Коммунизм действительно должен был быть разрушен в Украине после Второй мировой войны 😢 так грустно, что это случилось с вами и с теми, кто живет в бедности. Но я знаю, что ваша мама очень счастлива и повезло, что у нее есть замечательная дочь 😉", "Да повезло, Ольга!", "Трогательная история❤️", "Красивое фото Красивая мама Ольга ❤️❤️", "То же самое происходит и в Сербии, и с этим никто ничего не делает😢", "Вы похожи на свою маму!!!", "Это серьезная проблема, вызванная тем, что мы хотим оставить все в руках частных лиц. Это позволяет только богатым наслаждаться приличным благосостоянием", - написали неравнодушные поклонники.

Напомним, что украинская девушка Бонда Куриленко с глубоким декольте задала настроение одним фото: "Это пятница!"

Как сообщала Politeka, украинская девушка Бонда Куриленко игриво оголила изящную спину и испепелила взглядом: "Сердце замирает"

Также Politeka писала, что украинская девушка Бонда Куриленко без белья распахнула рубаху, изумив красотой: "Любуемся"