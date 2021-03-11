Популярная актриса Ольга Куриленко устроила необычную фотосессию в удивительном образе

Как сообщает Politeka.net, популярная голливудская актриса и модель с украинскими корнями Ольга Куриленко в свое время прославилась на весь мир ролью девушки Бонда в знаменитой "бондиане". Красотка стала настоящей суперзвездой и любимицей модных глянцев и фэшн-показов. В своем Instagram красотка часто радует публику яркими снимками из своих многочисленных фотосессий. Так и в этот раз показала необычное фото, на котором появилась в совершенно новом образе.

Как видно, на новом фото Ольга запечатлена в светлой комнате, она позирует в интересной позе, повернувшись к объективу боком. Перед камерой актриса появилась в светлом прозрачном корсете и прикрывается еще и темным пиджаком, правда ее наряд практически невозможно рассмотреть. Зато он оголил идеальную спину и изящные плечи. Волосы Куриленко на этом снимке в короткой стрижке с кокетливыми кудрями, а на ее лице легкий естественный макияж, она пронзительно смотрит в камеру.

В подписи к публикации Оля оставила хэштег: "#ThursdayThrowback". Поклонники тут же кинулись обсуждать ее новый образ, восхищаясь ее удивительной красотой и засыпая комплементами в комментариях к фотографии. "Сердце замирает!", "Такая красивая", "Очаровательная", "Боже, просто нет слов", "Очаровательная", "Безупречная", "Очень красивая", - пишут фанаты в комментариях к фото Ольги.

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