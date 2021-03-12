Известная актриса Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джейма Бонда, показала себя в пятничном образе

На фото Ольга показалась в платье с декольте и без белья. Девушка стояла довольно близко, поэтому видно красотку было по бюст. Ольга оставила волосы распущенными, при этом улыбалась, демонстрируя безупречную улыбку. Кадр получился легким с нотками пикантности, что сразу оценили фанаты, ведь актриса выглядит роскошно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Это пятница", - написала Ольга и добавила смайлик с улыбкой.

Фанаты поставили более 17 тысяч лайков и написали комментарии:

"Этот цвет волос просто", Ух ты выглядишь на 21", "так красиво", "Великолепно", "Ой как я тебя люблю", "Прекрасная пятница", "Красивая женщина", "Здравствуйте, надеюсь, у вас прекрасные выходные. Красиво", "Да, Ольга наконец-то пятница ... да, да", "Милая девушка .. наслаждайся своим днем".

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Как видно, на новом фото Ольга запечатлена в светлой комнате, она позирует в интересной позе, повернувшись к объективу боком. Перед камерой актриса появилась в светлом прозрачном корсете и прикрывается еще и темным пиджаком, правда ее наряд практически невозможно рассмотреть.

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