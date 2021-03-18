Известная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, поделилась архивным кадром с премьеры фильма

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм актриса затеяла рубрику воспоминаний. Периодически она публикует в сети старые фото из своей юности, а также снимки, сделанные во время съемок фильмов и премьер.

В этот раз красотка поделилась кадром с показа фильма «Обливион», где она снималась с Томом Крузом. Фильм был снят в 2013 году, но, по всей видимости, Ольга решила вспомнить о своей работе с легендарным актером.

На фото она позировала в платье с корсетом. Куриленко не стала обнажать декольте, сделав акцент на своих утонченных плечах, тонких ключицах и длинной шее.

Преданные поклонники сразу же догадались откуда фото, написав: «8 мая 2013 года... Премьера в Японии... Oblivion».

В комментариях Куриленко традиционно оставили массу приятных слов.

«Какая женщина!», «Королева», «Вечно красивая», «Премьера Oblivion», «Нефертити», «Доброе утро, Ольга», «Ты такая красивая и хорошенькая!», «Самые красивые в мире», «Я так люблю эту могущественную женщину!», «Хорошенькая», - пишут пользователи сети.

Напомним, что украинская девушка Бонда Куриленко с глубоким декольте задала настроение одним фото: "Это пятница!".

Как сообщала Politeka, украинская девушка Бонда Куриленко кардинально сменила образ ради роли в фильме Netflix: «Вы очень сильная...».

Также Politeka писала, что украинская девушка Бонда Куриленко растрогала архивным снимком с мамой: "Ты очень счастливая".