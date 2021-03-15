Відома актриса Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, показала себе в новому серйозному образі

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram актриса опублікувала кадр з нового серіалу, в якому вона знімалася. На фото Куриленко позувала в толстовці, куртці і бейсболці. На її обличчі не було макіяжу. Виглядала актриса втомленою і засмученою.

"Хто-небудь дивився Сентінель на вихідних?",- запитала Ольга у своїх шанувальників.

У коментарях фани стали ділитися своїми враженнями про серіал.

"Так, відмінний фільм", "тепер мій улюблений фільм", "я буду дивитися що завгодно з тобою в прямому ефірі", "ви дуже сильна дівчина", "так! Хороший фільм, і ви, надираєте дупи поганим хлопцям! Поздоровляю!", "Звичайно, і мені це дуже подобається", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, заради ролі в серіалі від Netflix актрисі довелося кардинально змінити свій імідж. Зазвичай Куриленко грає в кіно фатальних красунь, але цього разу їй довелося взятися за серйозну драматичну роль. За сюжетом серіалу, героїня Куриленко служить у французькій армії, але після теракту, який стався у неї на очах, повертається додому. Далі неприємності починають відбуватися з її рідними.

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