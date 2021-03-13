Відома актриса українського походження Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, розповіла про важливе

Ольга опублікувала фото в Instagram, на якому можна побачити силует дитини, яка стоїть в коридорі. Як можна зрозуміти, це дитячий будинок. Куриленко розповіла, що в таких закладах є велика проблема в Україні. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"120 мільйонів дівчаток зазнали насильства. В Україні десятки тисяч дівчаток піддаються більшому ризику насильства, будучи замкненими в 700 державних дитячих будинках. 90% цих дівчат мають живі сім'ї. Фінансування дитячих будинків необхідно терміново направити на возз'єднання дітей з їх біологічними сім'ями або на пошук нових, безпечних, люблячих прийомних сімей. Пора Україні ліквідувати мережу дитячих будинків", - написала Ольга.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Ольга, якщо ви збираєтеся робити тільки одне, це повинно врятувати життя дитини. Ця дівчинка любить посміхатися, гризти пальці і підтримувати такий милий і грайливий зоровий контакт. Я ніколи не думав, що зможу стати волонтером, але у всіх нас є вибір. Я хочу допомогти. Будь ласка, дозвольте мені розповісти вам історію Адель", "любимо тебе", "це ганебно, але як це зупинити", " Так як я можу щиро допомогти тобі?". "Передісторія жахлива, і Я бажаю всім, хто потребує допомоги, отримати її раніше, ніж пізніше".

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