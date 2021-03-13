Известная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, рассказала о важном

Ольга опубликовала фото в Инстаграм, на котором можно увидеть силуэт ребенка, который стоит в коридоре. Как можно понять, это детский дом. Куриленко рассказала, что в таких заведениях есть большая проблема в Украине. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"120 миллионов девочек подверглись насилию. В Украине десятки тысяч девочек подвергаются большему риску насилия, будучи запертыми в 700 государственных детских домах. 90% этих девушек имеют живые семьи. Финансирование детских домов необходимо срочно направить на воссоединение детей с их биологическими семьями или на поиск новых, безопасных, любящих приемных семей. Пора Украине ликвидировать сеть детских домов", - написала Ольга.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"Ольга, если вы собираетесь делать только одно, это должно спасти жизнь ребенка. Эта малышка любит улыбаться, грызть пальцы и поддерживать такой милый и игривый зрительный контакт. Я никогда не думал, что смогу стать волонтером, но у всех нас есть выбор. Я хочу помочь. Пожалуйста, позвольте мне рассказать вам историю Адель", "Любим тебя", "Это позорно, но как это остановить", "Так как я могу искренне помочь тебе?", "Предыстория ужасна, и я желаю всем, кто нуждается в помощи, получить ее раньше, чем позже".

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