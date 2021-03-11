Популярна акторка Ольга Куриленко влаштувала незвичайну фотосесію в дивовижному образі

Як повідомляє Politeka.net, популярна голлівудська актриса і модель з українським корінням Ольга Куриленко свого часу прославилася на весь світ роллю дівчини Бонда в знаменитій "бондіані". Красуня стала справжньою суперзіркою і улюбленицею модних глянців і фешн-показів. У своєму Instagram красуня часто радує публіку яскравими знімками зі своїх численних фотосесій. Так і цього разу показала незвичайне фото, на якому з'явилася в абсолютно новому образі.

Як видно, на новому фото Ольга відображена в світлій кімнаті, вона позує в цікавій позі, повернувшись до об'єктива боком. Перед камерою актриса з'явилася в світлому прозорому корсеті і прикривається ще й темним піджаком, правда її наряд практично неможливо розглянути. Зате він оголив ідеальну спину і витончені плечі. Волосся Куриленко на цьому знімку в короткій стрижці з кокетливими кучерями, а на її обличчі легкий природний макіяж, вона пронизливо дивиться в камеру.

У підписі до публікації Оля залишила хештег: "#ThursdayThrowback". Шанувальники тут же кинулися обговорювати її новий образ, захоплюючись її дивовижною красою і засинаючи комплементами в коментарях до фотографії. "Серце завмирає!", "Така красива", "Чарівна", "Боже, просто немає слів", "Чарівна", "Бездоганна", "Дуже красива", - пишуть фанати в коментарях до фото Ольги.

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