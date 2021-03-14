Актриса українського походження Ольга Куриленко, яка прославилася роллю дівчини Бонда у всесвітньо відомому серіалі про агента 007, звернулася до Європейської Комісії

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Ольга розміщує зворушливі сумні історії про стан дитячих будинків в Україні. Модель і актриса серйозно спантеличена і намагається зробити все можливе, щоб привернути увагу громадськості на проблему, з якою стикаються діти в дитячих будинках.

Вона пише: "Моя мама виростила мене в Україні, де самотні мами живуть на межі бідності. Мені пощастило. На жаль, багатьох менш щасливих батьків-одинаків примушують віддавати своїх дітей в притулки. На самоті вони можуть зіткнутися з тортурами, сексуальним насильством і торгівлею людьми. European Commission, чому ви дозволяєте Україні відмовитися від закриття 700 державних дитячих будинків? Замість цього вони повинні фінансувати нові соціальні послуги - зміцнювати сім'ї, щоб вони залишалися разом".

Шанувальники дівчини Бонда підтримали Куриленко, написавши, що історію, яку вона розповідає важко читати. Також Фанати підкреслили, що на фото, яке розмістила Куриленко, де маленька знаменитість обіймає свою матусю, обидві дуже красиві, а Оля дуже схожа на маму.

"Комунізм дійсно мав бути зруйнований в Україні після Другої світової війни 😢 так сумно, що це сталося з вами і з тими, хто живе в бідності. Але я знаю, що ваша мама дуже щаслива і пощастило, що у неї є чудова дочка 😉", " так пощастило, Ольга!", "Зворушлива історія❤️", " красиве фото красива мама Ольга ❤️❤️", " те ж саме відбувається і в Сербії, і з цим ніхто нічого не робить😢"," ви схожі на свою маму!!!", "Це серйозна проблема, викликана тим, що ми хочемо залишити все в руках приватних осіб.це дозволяє тільки багатим насолоджуватися пристойним добробутом", - написали небайдужі шанувальники.

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