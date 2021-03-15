Известная актриса Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, показала себя в новом серьезном образе

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм актриса опубликовала кадр из нового сериала, в котором она снималась. На фото Куриленко позировала в толстовке, куртке и бейсболке. На ее лице не было макияжа. Выглядела актриса замученной и расстроенной.

«Кто-нибудь смотрел Сентинель на выходных?», - спросила Ольга у своих поклонников.

В комментариях фаны стали делиться своими впечатлениями о сериале.

«Да, отличный фильм», «Теперь мой любимый фильм», «Я буду смотреть что угодно с тобой в прямом эфире», «Вы очень сильная девушка», «Да! Хороший фильм, и вы, надираете задницы плохим парням! Поздравляю!», «Конечно, и мне это очень нравится», - пишут пользователи сети.

Как известно, ради роли в сериале от Netflix актрисе пришлось кардинально сменить свой имидж. Обычно Куриленко играет в кино роковых красоток, но в этот раз ей пришлось взяться за серьезную драматическую роль. По сюжету сериала, героиня Куриленко служит во французской армии, но после теракта, который произошел у нее на глазах, возвращается домой. Дальше неприятности начинают происходить с ее родными.

Напомним, что украинская девушка Бонда Куриленко игриво оголила изящную спину и испепелила взглядом: "Сердце замирает".

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