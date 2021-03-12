Відома актриса Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джейма Бонда, показала себе в п'ятничному образі

На фото Ольга здалася в сукні з декольте і без білизни. Дівчина стояла досить близько, тому видно красуню було по бюст. Ольга залишила волосся розпущеним, при цьому посміхалася, демонструючи бездоганну посмішку. Кадр вийшов легким з нотками пікантності, що відразу оцінили фанати, адже актриса виглядає розкішно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Це п'ятниця", - написала Ольга і додала смайлик з посмішкою.

Фанати поставили понад 17 тисяч лайків і написали коментарі:

"Цей колір волосся просто", Ух ти виглядаєш на 21", "так красиво", "чудово", "Ой як я тебе люблю", "Прекрасна п'ятниця", "Красива жінка", " Здрастуйте, сподіваюся, у вас прекрасні вихідні. Красиво", " так, Ольга нарешті п'ятниця ... так, так", " мила дівчина .. насолоджуйся своїм днем".

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Як видно, на новому фото Ольга відображена в світлій кімнаті, вона позує в цікавій позі, повернувшись до об'єктива боком. Перед камерою актриса з'явилася в світлому прозорому корсеті і прикривається ще й темним піджаком, правда її наряд практично неможливо розглянути.

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