Актриса Ольга Куриленко изумила чувственным образом на новом фото
Как передает Politeka.net, 41-летняя звезда, сыгравшая подружку суперагента Джеймса Бонда, опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, которым разбередила мужские сердца.
Так, пленительная Ольга позировала в белоснежной тоненькой блузе без рукавов, идеально подчеркнувшей ее упругий бюст. Смоки-макияж и нежное украшение на шее дополнили ее роскошный лук. Из-за пышной прически некоторые пользователи назвали образ актрисы винтажным.
Куриленко дала волю страсти, задрав немного подбородок и приоткрыв ротик.
"Счастливой пятницы!", - пожелала звезда своим поклонникам.
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Пользователи отблагодарили Ольгу комплиментами в комментариях:
"С пятницей, миссис Прекрасная😍"
"Возвышенная 🌹🌹🌹"
"Чувственная 🔥"
"Девушка вамп!🔥"
"ты такая красивая и глаза сногсшибательные😍"
"На этой фотографии ты не выглядишь слишком счастливой. Улыбнись с пятницей, дорогая! 😉"
"Ты самая красивая и с каждым днем становишься все красивее 💗"
"🔥👏винтаж"
"Классная, очень хорошенькая❤️"
Ранее мы рассказывали, Куриленко опубликовала кадр из нового фильма со своим участием. На фото девушка позировала в толстовке, куртке и бейсболке. Непривычно видеть звезду в таком образе. Выглядела она немного замученной и расстроенной.
В комментариях фаны стали делиться своими впечатлениями о сериале:
«Да, отличный фильм», «Теперь мой любимый фильм», «Я буду смотреть что угодно с тобой в прямом эфире», «Вы очень сильная девушка», «Да! Хороший фильм, и вы, надираете задницы плохим парням! Поздравляю!».
Напомним, что украинская девушка Бонда Куриленко с глубоким декольте задала настроение одним фото: "Это пятница!".
Также Politeka писала, что украинская девушка Бонда Куриленко растрогала архивным снимком с мамой: "Ты очень счастливая".