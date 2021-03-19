Актриса Ольга Куриленко изумила чувственным образом на новом фото

Как передает Politeka.net, 41-летняя звезда, сыгравшая подружку суперагента Джеймса Бонда, опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, которым разбередила мужские сердца.

Так, пленительная Ольга позировала в белоснежной тоненькой блузе без рукавов, идеально подчеркнувшей ее упругий бюст. Смоки-макияж и нежное украшение на шее дополнили ее роскошный лук. Из-за пышной прически некоторые пользователи назвали образ актрисы винтажным.

Куриленко дала волю страсти, задрав немного подбородок и приоткрыв ротик.

"Счастливой пятницы!", - пожелала звезда своим поклонникам.

Пользователи отблагодарили Ольгу комплиментами в комментариях:

"С пятницей, миссис Прекрасная😍"

"Возвышенная 🌹🌹🌹"

"Чувственная 🔥"

"Девушка вамп!🔥"

"ты такая красивая и глаза сногсшибательные😍"

"На этой фотографии ты не выглядишь слишком счастливой. Улыбнись с пятницей, дорогая! 😉"

"Ты самая красивая и с каждым днем становишься все красивее 💗"

"🔥👏винтаж"

"Классная, очень хорошенькая❤️"

Ранее мы рассказывали, Куриленко опубликовала кадр из нового фильма со своим участием. На фото девушка позировала в толстовке, куртке и бейсболке. Непривычно видеть звезду в таком образе. Выглядела она немного замученной и расстроенной.

«Кто-нибудь смотрел Сентинель на выходных?», - спросила Ольга у своих поклонников.

В комментариях фаны стали делиться своими впечатлениями о сериале:

«Да, отличный фильм», «Теперь мой любимый фильм», «Я буду смотреть что угодно с тобой в прямом эфире», «Вы очень сильная девушка», «Да! Хороший фильм, и вы, надираете задницы плохим парням! Поздравляю!».

Напомним, что украинская девушка Бонда Куриленко с глубоким декольте задала настроение одним фото: "Это пятница!".

Также Politeka писала, что украинская девушка Бонда Куриленко растрогала архивным снимком с мамой: "Ты очень счастливая".