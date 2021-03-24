Известная актриса Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, взбудоражила ярким постановочным фото

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала снимок, на котором показала себя во всей красе. Как известно, Куриленко родом из Украины. Она родилась и выросла в Бердянске. Красотка еще совсем юной уехала покорять Европу и ей это удалось. Известность Ольге принесла роль девушки агента 007, после чего ее стали приглашать во многие кассовые фильмы.

Ольга начинала как модель, поэтому ей всегда есть, чем похвастаться. Куриленко – обладательница красивых форм и чувственных глаз и губ. На свежем фото актриса включила весь свой шарм, чтобы обаять поклонников. Она была одета в платье, которое слилось с ее цветом кожи. Куриленко присела и хищно смотрела в кадр. Выглядела она великолепно.

В комментариях знойной актрисе оставили массу приятных слов. Многие отметили, что она похожа на голливудскую красавицу из прошлого.

«Прям ретро стиль», «Как красива, спору нет», «Туфли огонь», «Ух ты... ты горишь», «Прекрасная дама», «Ангельски, Дьявольски, Неотразимо, Дико, Уникально», «Похоже на классическое голливудское фото», «Ух ты! Ты такая невероятно красивая», «Счастливого прекрасного дня», - пишут пользователи сети.

Напомним, что украинская подружка Бонда Куриленко в красном халатике удивила домашним видом: "Яркая леди".

Как сообщала Politeka, украинская девушка Бонда Куриленко пленила хищной красотой в корсете: «Моя королева».

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