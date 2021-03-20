Популярна актриса Ольга Куриленко влаштувала незвичайну фотосесію в дивовижному образі

Як повідомляє Politeka.net, популярна голлівудська актриса і модель з українським корінням Ольга Куриленко свого часу прославилася на весь світ роллю дівчини Бонда в знаменитій "бондіані". Красуня стала справжньою суперзіркою і улюбленицею модних глянців і фешн-показів. У своєму Instagram красуня часто радує публіку яскравими знімками зі своїх численних фотосесій. Так і цього разу показала миле фото, на якому з'явилася в домашньому образі, а в підписі до нього побажала фанатам вдалої суботи.

На новому фото Ольга відображена у ванній кімнаті, перед камерою вона з'явилася в затишному домашньому образі. На ній яскравий червоний халат цікавої текстури, який відмінно підходить, щоб не мерзнути після прийому душу. Волосся актриси на цьому знімку зібрані в незвичайну зачіску, а на її обличчі немає макіяжу, вона зацікавлено дивиться повз об'єктив, злегка посміхаючись.

У підписі до фотографії Куриленко за традицією побажала шанувальникам: "Вдалої суботи!". А ті почали обговорювати її нове фото, на якому актриса виглядає дуже молодо і свіжо. "Яскрава леді", "Така красива", "Чарівна", "Просто немає слів", "Чарівна", "Бездоганна", "Дуже красива", - пишуть захоплені фанати в коментарях до фотографії Ольги Куриленко.

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